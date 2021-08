What If...? La nueva serie animada de Marvel en Disney+ México

What If...? Es la nueva serie de Marvel Studios que se encuentra ahora mismo totalmente disponible en Disney+ México. Forma parte del universo cinematográfico de Marvel y es animada. Esto es algo novedoso debido a que no se había puesto a prueba la animación en este sector.

What If...?, la nueva serie que quiere ser igual o mejor que Loki

Esta serie está dirigida por Bryan Andrews y Ashley Bradley es la guionista principal. El estreno es oficial y los nuevos episodios saldrán en la plataforma todos los miércoles.

El primer capítulo está protagonizado por Peggy y Steve Rogers. Allí se cuenta lo que hubiese ocurrido si Carter se hubiera tomado el suero del supersoldado. Por otro lado, Howard Stark crea la primera máquina de guerra que es tripulada por el mismo Rogers.

What If...?, buscará recrear todos los eventos que ya se conocen, pero tendrán varias modificaciones que serán una sorpresa. El mismo título lo dice, traduciéndolo al español quiere decir "Que pasaría si...". Allí se da por sentado que ocurrirán varias cosas extrañas e impensadas.

La serie trabajará en todo ese conjunto de posibilidades dentro del universo Marvel. Modificará el destino de personajes como Peggy Carter, T ' Challa, Doctro Stranger, Thor, Steve Rogers y más.

Se trata de algo realmente novedoso porque los fans no sabrán qué esperar. Es una serie que mantendrá a todo su público expectante, ya que constantemente estará dando sorpresas. Varios personajes interpretarán roles extraños a ellos, o que al menos en las versiones tradicionales era algo impensado.

La buena noticia es que la serie ya está disponible en Disney+ México y el primer capítulo se estrenó hace pocas horas. Marvel espera que pueda lograr un éxito como el de Loki, o que al menos se pueda igualar a este en tanto que demanda y éxito con la crítica.