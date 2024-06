Violencia vicaria: el drama de María de Jesús y su lucha por proteger a su hijo

María de Jesús, una mujer que ha vivido violencia vicaria, logró recuperar a su hijo de siete años y llegar a un acuerdo con el padre para que pudiera ver al menor sin ninguna restricción. Sin embargo, recientemente el niño llegó con un golpe y afirmó que la responsable era su madrastra.

A pesar del diálogo inicial entre los padres para las visitas, la situación ha escalado a violencia física y María de Jesús teme por la seguridad de su hijo. El padre parece respaldar a su nueva pareja en lugar de apoyar a su propio hijo.

María de Jesús ha pedido ayuda a las autoridades para llevar el caso desde una perspectiva infantil. A pesar de permitir que el niño vea al padre los domingos, se han registrado incidentes preocupantes en los últimos meses.

La madre ha enfrentado acusaciones falsas por parte del ex esposo y ha interpuesto denuncias por posible violencia contra la madrastra del niño. Aunque el DIF determinó que la relación con la madrastra no era adecuada, no se le permitió agregar esta información en su denuncia ante la FGE.

María busca proteger a su hijo pidiendo que las visitas sean controladas y supervisadas para garantizar su seguridad. También solicita una investigación sobre posibles abusos por parte de la nueva pareja del ex esposo.