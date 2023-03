Video: Tráiler muestra como será "El Exorcista del Papa"

Russell Crowe es el protagonista de la nueva película "El exorcista del Papa" (The Pope Exorcist), basada en la vida del padre Gabriele Amorth. La historia que se centra en las posesiones demoníacas y en la batalla del sacerdote con el clero.

Tráiler de "El exorcista del Papa"

El tráiler muestra una serie de interacciones entre el padre Amorth y un niño poseído, quien exige su presencia. La película, dirigida por Julius Avery, se estrenará en abril de 2023.

Esta no es la primera vez que se aborda el tema de Amorth en el audiovisual. El director William Friedkin realizó el documental "The Devil and Father Amorth". Esta nueva película promete ser una historia fascinante sobre la lucha de un hombre contra el mal.