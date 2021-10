Video: La reacción de un padre al descubrir a su hijo maquillándose

Todos los padres aman incondicionalmente a sus hijos y desean para estos la mayor felicidad del mundo ¡De esto no hay duda alguna! Pero ¿Qué ocurre cuando los jóvenes o niños hacen algo que sus padres no aceptan o permiten? Generalmente su reacción es de enojo, castigo, etc.

Sin embargo, a veces nos encontramos con reacciones que nos dejan sin palabras…Sin duda, la reacción de este padre te dejará pensando…

El vídeo fue publicado en la cuenta del youtuber Nxnnii Diorr quien en aquel momento se presentaba como Daniel Lemus. El joven se encontraba maquillándose frente a una cámara para, posteriormente, subir el vídeo en Tik Tok.

Mientras Daniel se encontraba con uñas y pestañas postizas colocadas y explicando trucos de belleza, se escucha a su padre que se acerca a la habitación y abre la puerta sin golpear previamente.

Frente a la sorpresa, Daniel, un poco asustado, solo alcanzó a apagar la luz para que su padre no le vea maquillado y con pestañas y uñas postizas. Esa sería una forma algo

Su reacción fue inesperada para todos y se ha hecho viral: más de 100.000 visitas a su canal superando los 3,5 millones de “me gusta”.

Una reacción inesperada…

El padre abrió la puerta de la habitación de su hijo, lo vio maquillándose y su reacción fue la siguiente: muy por el contrario del enojo o sorpresa con la que otro padre podría haber reaccionado, el padre de Daniel le expresó su apoyo y le explicó que si eso le hacia feliz, que él le apoyaría a que lo hiciera, pero que lo hiciera bien.

Desde luego que el padre reaccionó con sorpresa, pero comprendió que esa era la elección de su hijo y en lugar de regañarle, decidió apoyar sus elecciones.

Una reacción inesperada para algunos que aun cuestionan la sexualidad de las personas y sus propios hijos.

Mira el video a continuación: