"Vicente Fernández está grave, pero estable": afirman los médicos

Hace ya 15 días que Vicente Fernández ingresó al hospital Country 2000 en Guadalajara. Hasta el momento, los médicos que están atendiendo el caso del cantante siguen informando que la situación es grave y delicada, pero hasta ahora sigue estable.

Vicente Fernández está en cuidados intensivos

En las últimas horas ha estado circulando mucha información que afirma que el Charro de Huentitán no ingresó al hospital por una caída. Apenas se supo de este rumor, el médico de cabecera de Vicente Fernández no se hizo esperar y expuso lo siguiente.

“Debido a la información que se ha vertido en algunos medios de comunicación hemos creído pertinente ampliar algunas cuestiones técnicas, médicas que han ocurrido en la salud de don Vicente. El señor Vicente Fernández Gómez sí presenta un evento traumático previo a su ingreso. Es valorado por su médico de cabecera, el doctor Roberto Esquivel y debido a su sintomatología que presenta en el momento en el que lo valora se cree y se considera pertinente hacer su traslado a este hospital".

Esto tuvo lugar debido a que la familia del charro no quiere ocultar información, desean que todo el mundo esté informado para que no haya polémicas ni mentiras. El médico encargado también dijo que Fernández no estaba bien de salud antes de sufrir el accidente.

“Don Vicente Fernández antes de este evento se encontraba bajo una terapia física constante de un padecimiento previo del cual había salido. Pero un día antes del evento traumático él logró caminar solo, sin apoyo, una distancia de poco más de 500 metros. Y esto también es documentado por la familia y médico tratante”.

Finalmente, después de aclarar toda la situación al público, dieron el parte médico después de los 15 días de intervención.