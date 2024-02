Transportistas se alistan para segundo bloqueo nacional de carreteras en México: Peticiones incumplidas y demandas de seguridad

Alrededor de 70 transportistas se están preparando para llevar a cabo el segundo bloqueo nacional de carreteras, programado para las 08:00 horas del 15 de febrero. Esto se debe a que consideran que no se han cumplido en su totalidad las demandas que han presentado al Gobierno Federal. Se ha mencionado que es posible que durante el bloqueo se permita la circulación intermitente de vehículos.

Durante la tarde del miércoles 14 de febrero, tanto autoridades federales como líderes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) sostuvieron un diálogo con el fin de exigir el cumplimiento del pliego petitorio entregado el pasado 5 de febrero, fecha en la que tuvo lugar el primer bloqueo carretero.

Los líderes aseguran que esta segunda movilización se debe a la falta cumplimiento por parte de las autoridades responsables tanto a nivel federal como estatal y municipal en lo referente a la seguridad y correcto funcionamiento del autotransporte federal. Destacan también que uno los principales reclamos es precisamente mayor seguridad por parte del gobierno federall, estatal y municipal.

David García De Los Santos, quien lidera esta región AMOTAC, indicó que solo están esperando instrucciones sobre los puntos específicos donde llevarán a cabo el bloqueo; mencionó particularmente dos ubicaciones posibles: la caseta Cuacnopalan-Oaxaca en San Lorenzo Teotipilco o El Trébol Coapan sobre esa misma carretera federal. Según sus declaraciones son aproximadamente 70 unidades listas para participar en este bloqueo.

En cuanto al resultado obtenido tras su primera manifestación federal, García De Los Santos señaló una mayor presencia policial en las carreteras locales. Sin embargo resaltó claramente su deseo porque estas medidas sean permanentes y no únicamente cuando existen amenazas o manifestaciones acerca posibles futuros bloqueos.

Hizo hincapié además en la necesidad imperiosa por parte del gobierno garantizar operaciones seguras para transporte público recurriendo inclusive al uso inteligente contra actos delictivos si fuera necesario; requiriendo también restricciones vehículos dobl e articulados así como regulación específica respecto al peso velocidad y especificaciones vehiculares

Entre sus peticiones destacan solicitar placas actualizadas por parte SECTRTAC con modelos anteriores así como verificar tarifas oficiales operativas transporte carga recalcificición vías comunicación

Adicionalmente solicitan regular grúasa nivel estatal dividing eliminación permisos municipales recordaron nacional David García De Los Santos@RequestMapping the national Spokesman also pointed out the extortion abuses by police including state and local authorities along with ministerial agents addressed "stop all extortion abuses by Police from different levels of authority"