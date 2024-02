Trabajadores del IMSS sección 1 en Puebla exigen no restituir a ex secretario sindicalizado

Trabajadores del IMSS en Puebla se manifiestan por destitución de ex secretario y tesorero

El personal sindicalizado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sección 1 en Puebla llevó a cabo una manifestación para exigir que no se permita el regreso de Sergio Herrera Vázquez, ex secretario, y Jorge Sánchez, quien se desempeñaba como tesorero. Ambos fueron retirados de sus cargos en noviembre pasado debido a irregularidades en su gestión, así como por presuntos actos de hostigamiento sexual.

Los manifestantes cerraron la calle 4 Sur, frente a las oficinas del sindicato, mientras esperaban la llegada de un grupo de compañeros que acudió al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México para entregar un oficio donde se pide que no se viole la autonomía sindical.

Con pancartas, lonas y consignas pidieron que no regresen los funcionarios destituidos debido a su mal desempeño al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). En ese sentido, Isabel Romero Bedolla mencionó que la destitución fue resultado de una deficiente gestión administrativa que incluía abuso de autoridad, malversación de fondos, nepotismo y pago mensual elevado.

A pesar de ello, Alma Ruby Villarreal Pérez emitió una medida cautelar para evitar el abandono del puesto por parte los señalados hasta que se comprueben las anomalías. Esta decisión generó malestar entre los trabajadores sindicalizados quienes consideran que no se está tomando en cuenta las violaciones cometidas.

La fecha límite para tomar decisiones es el 16 noviembre quando surgieron denuncias iniciales sobre estas problems laborales dentro esta organización. Actualmente Herraba Vazquez sigue luchando puntualmente com otras juezamientos pero todavia tiene incertidumbre si puede recuprar su puesto anterior o será reemplazado por otro lider.