Trabajadores de limpia exigen el pago de sus fondos de ahorro y se manifiestan frente a la Secretaría de Gobernación Municipal

Un grupo de naranjitas protestó frente a la Secretaría de Gobernación Municipal exigiendo el pago de sus fondos de ahorro. Los manifestantes afirmaron que Salvador Pérez Xilotl, Secretario General del sindicato, se ha negado a entregarles el dinero que les corresponde desde 2006. Con carteles en mano, los inconformes se congregaron en la calle 3 Poniente y pidieron la intervención de la dependencia municipal para recuperar sus ahorros acumulados durante años de trabajo. Isabel Pérez, una pensionada que lleva más de un año sin poder obtener sus ahorros, expresó su preocupación por el posible mal uso del dinero por parte del líder sindical. Por su parte, Gabino Agredo Parra señaló que aunque el sindicato no ha entregado los fondos desde 2006, los empleados siguen sufriendo descuentos vía nómina injustamente. Aunque no se conoce la cantidad exacta retenida en los fondos, se estima que podría ser varios millones de pesos debido al gran número de trabajadores afectados. Los manifestantes fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría para tratar sus demandas; sin embargo, hasta el momento no se sabe si llegaron a algún acuerdo.