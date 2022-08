Tiempo para mí: Reparto, sinopsis y tráiler de la nueva comedia de Netflix

Tiempo para mí es la nueva comedia protagonizada por Kevin Hart y Mark Wahlberg, que llega a Netflix este viernes 26 de agosto.

Sinopsis de Tiempo para mí

En esta, seguimos la historia de Sonny, un hombre que ha dejado de lado su anterior vida, las fiestas, y cualquier cosa que pueda ser considerada “infantil”, al quedar su esposa embarazada. Siendo su esposa, una arquitecta con grandes metas, Sonny se ofrece a quedarse en casa cuidando a los niños, para que ella no tenga ningún freno en su carrera.

Ahora, años después de esto, se ha alejado de todos sus amigos, cosa que su esposa nota y señala. Como ahora los niños crecieron lo suficiente, y ella tiene una carga menor de trabajo, se ofrece a llevarlos con ella de vacaciones, para que Sonny al fin tenga algo de tiempo para él mismo.

Sonny no está de acuerdo con esto, no solo no se siente capaz de alejarse de los niños, sino que piensa que cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. Es entonces, que llega su antiguo amigo, Huck, un fiestero que no se detiene ante nada, que lo arrastra consigo durante esos días.

Gracias a esto, Sonny vuelve a cambiar un poco su vida, aceptando que no todo en ella son responsabilidades, a la vez que se mete en cientos de problemas por seguir a Huck. Juntos, estos viejos amigos recuerdan los “días de gloria”, en escenas muy divertidas, perfectas para ver en familia.

Es un excelente regreso de estas dos estrellas de la comedia a la pantalla, los cuales, muy probablemente, veremos más seguido en Netflix.

Reparto de Tiempo para mí

Esta película de comedia es interpretada por:

Kevin Hart – Sonny

Mark Wahlberg – Huck

Regina Hall

Luis Gerardo Méndez

Jimmy O. Yang

Che Tafari

Amentii Sledge

Andrew Santino

Michelle De Shon

Connie Chen

Naomi Ekperigin

Drew Droege

Tráiler de Tiempo para mí