Tamara Carpinteyro consigue custodia temporal de su hijo tras manifestación en Volkswagen

La mujer que se manifestó la semana pasada en la empresa Volkswagen por el secuestro de su hijo logró obtener custodia temporal este 15 de noviembre. Melanie Meza Rosales, abogada de Tamara, explicó que tras una conciliación en los juzgados de oralidad, se determinó que debido a la corta edad del bebé (1 año y 6 meses) y al hecho de que aún es lactante, lo mejor era que permaneciera con su madre.

A pesar de esto, la custodia obtenida por Tamara no es definitiva y el padre tendrá derecho a visitar al menor cada 15 días. Aunque no se contemplaron terapias psicológicas para los padres involucrados, se aseguró que todo se llevó a cabo en beneficio del niño. Además, próximamente se dará una fecha para continuar con el juicio.

Tras haber recuperado a su hijo después de 16 días sin conocer su paradero y con el apoyo del Frente Poblano de Deudores Alimenticios, Tamara expresó su gratitud hacia las integrantes del grupo. Asegurando estar tranquila y feliz por tener a su bebé a su lado.

El caso salió a la luz después de que trascendiera un bloqueo temporal en las instalaciones de Volkswagen debido a una manifestación protagonizada por Tamara Carpinteyro junto al Frente Poblano contra los Deudores Alimentarios.

Después de más detalladas investigaciones sobre esta cuestión interpersonal truculenta todavía sigue sin resolverse completamente aunque haya habido comentarios oficiales sobre "el origen" del presunto conflicto personal entre ambos padres según información dada hasta ahora tanto jurídicamente como oficialmente.realizadas tanto jurídica como oficialmente hasta ahora mencionado.recibidas.%çLas instalaciones fueron bloqueadas momentáneamente provocando un retraso logístico para dicha empresa después.

Por último it is worth mentioning name of company made reference to as identifier received some local state department DIF intervention.This enabled children to be returned after only one long but successful and peaceful demonstration taking place which lasted close to twelve hours along with three venue changes before that occurred ending ordeal for said mother in question.However this did little for pointing out complex nature of situation at hand with future resolution being focused on instead as direction chosen .