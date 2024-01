Solicitará medidas de seguridad el precandidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez

El precandidato a la gubernatura de Puebla por el bloque opositor, Eduardo Rivera Pérez, ha solicitado medidas de seguridad para el periodo de campaña. Durante una entrevista con medios de comunicación previo al registro de Néstor Camarillo como aspirante único al Senado de la República, Rivera Pérez señaló que las medidas de seguridad son parte de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos y que solicitará ser parte de las mismas.

Rivera Pérez agregó que estas medidas no solo son para él, sino para todos los candidatos que realicen campaña en la entidad poblana. Comentó: "Salvaguardar la seguridad, no solamente de mi persona, sino también la seguridad de todos aquellos candidatas o candidatos, o precandidatos o precandidatas que lo soliciten. Sí, yo lo he solicitado y me parece adecuada la medida que el gobierno del estado está tomando al respecto."

Además, descartó tener identificados focos rojos en la entidad o municipios problemáticos que impidan la celebración de la elección del 2 de junio pero mencionó que su personal estará pendiente ante cualquier incidencia.

El secretario de Gobernación Javier Aquino Limón informó en días anteriores que se sostuvieron pláticas con los aspirantes a la gubernatura para ofrecerles medidas adicionales si así lo requirieran durante el periodo electoral.

Finalmente se hace mención a las declaraciones previas realizadas por Blanca Cruz García presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), quien ha mencionado en reiteras ocasiones que no tienen identificados focos rojos en materia d seguridad.