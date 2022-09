Sinopsis, reparto y detalles de "La Jefa", la nueva película de Netflix

La jefa es una película del género Thriller psicológico, que últimamente ha traído algunas tramas interesantes. Se trata de una película española que se estrenará este 31 de agosto en la plataforma Netflix.

Sinopsis de La Jefa

Siendo la ópera prima de Fran Torres, “La jefa” explora las dos caras de la moneda entre la maternidad deseada, y la indeseada, en un contexto muy particular.

Por un lado, tenemos a Sofía, una joven que apenas está comenzando su “vida adulta”, con muchos sueños y metas, que no está para nada dispuesta a poner en pausa por un hijo no deseado. Por el otro, su jefa Beatriz, quien, a pesar de ya ser un poco mayor, no ha perdido la esperanza de algún día poder criar a su propio hijo.

Cuando Sofía queda embarazada por un descuido, ella ve como única opción el aborto, hasta que su jefa se ofrece a adoptar al bebé que tenga, además de darle una compensación. Sofía no quiere hacer esto, pero poco a poco va cambiando de opinión, con la presión de su jefa, y la posibilidad de incluso perder su trabajo.

Lamentablemente, lo que parecía ser una opción aceptable, termina convirtiéndose en todo un infierno para Sofía, quien se ve confinada, prisionera en la casa de Beatriz hasta que dé a luz.

Es un filme que plantea una trama bastante interesante, de la que sin duda alguna habrá más de una opinión moral. Además, pese a ser de un director nuevo, tiene a actores de gran talento, a quienes ya conocemos por sus interpretaciones anteriores.

Reparto de La Jefa

Dirigida por Fran Torres y escrita por Laura Sarmiento, esta película cuenta con las actuaciones de: