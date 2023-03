Selena Gomez habla de su cuerpo y su medicación: "Nunca seré una modelo"

Selena Gomez se vio enfrentada a las críticas de usuarios en las redes sociales luego de que se viralizaran unas imágenes en las que aparecía en bikini durante un paseo en barco en Sidney. La actriz y cantante respondió con un mensaje de Instagram en el que animó a sus seguidores a no sentir vergüenza por sus cuerpos.

Las nuevas declaraciones de Selena Gomez

Hoy, Selena Gomez volvió a hablar sobre el tema en una transmisión en vivo de TikTok. Explicó que los medicamentos que toma para el lupus, enfermedad de la que fue diagnosticada en 2015, afectan su figura, ya que cuando está medicada, tiende a retener líquido y cuando deja de tomar los medicamentos, tiende a perder peso.

La cantante de 30 años quiso levantar el ánimo a aquellas personas que se sienten avergonzadas por sus cuerpos y les expresó que son hermosos y maravillosos. "Solo quiero que esa gente sepa que es hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero yo prefiero estar saludable y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me ayudan a estar mejor", dijo.

Además, Gomez aclaró que: "No soy una modelo. Nunca voy a serlo. Y creo que soy increíble, eso sí. Definitivamente, no soy eso". Finalmente, le pidió a quienes no la apoyan que se vayan, ya que no está bien avergonzar a las personas por sus cuerpos.