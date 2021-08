Robin se declara bisexual en el nuevo comic de Batman

Robin es el icónico personaje compañero de Batman en tantas aventuras. Hoy se ha vuelto protagonista al reconocer que es bisexual. El hecho ocurrió en la nueva entrega del comic Batman: Urban Legends.

Durante mucho tiempo los seguidores de las historietas han especulado sobre la sexualidad del personaje, pero no ha sido hasta hoy que han podido confirmar sus sospechas.

El día de hoy a través de redes sociales no son pocos los fans que han agradecido el hecho de que uno de los personajes de DC Comics pertenezca a la comunidad la comunidad LGBTQ.

“Que Tim Drake finalmente salga del armario es tan inspirador, DC nunca quiso un Robin LGBTQ, pero después de años y años de campañas de escritores y fanáticos finalmente sucedió. Un gran agradecimiento a Meghan Fitzmartin, Belén Ortega y Alejandro Sánchez por hacer este momento tan hermoso” escribió un agradecido seguidor de las historias del comic.

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ❤️ pic.twitter.com/xb5YugEYd9 — Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) August 10, 2021

Las reacciones de las creadoras de la historia de Robin

Por su parte la escritora del comic Meghan Fitzmartin, también tuvo palabras para describir el hecho:

“Mi objetivo al escribir ha sido y siempre será mostrar cuánto te ama Dios. Eres tan increíblemente amado, importante y visto. Siempre agradecido de que se me haya confiado a Tim Drake y su historia y honrada de trabajar con los increíblemente talentosos Belén Ortega y Alejandro Sánchez”. Escribió en su cuenta de Twitter.

My goal in writing has been and will always be to show just how much God loves you. You are so incredibly loved and important and seen. Forever grateful to be trusted with Tim Drake and his story and honored to work with the amazingly talented @BelenOrtega_ and @loquesunalex 💗 pic.twitter.com/h2BMotX0Iq — Meghan Fitzmartin (@megfitz89) August 10, 2021

Por otro lado, Belén Ortega también tuvo palabras para agradecer el apoyo y el amor que está recibiendo de parte de los seguidores del comic.

“Es abrumador todos los comentarios y el amor que estoy recibiendo de ustedes, gracias por su apoyo en mi primera serie con DC Comics. ¡Hasta pronto Tim!” escribió.

#Batmanurbanlegends #6 is already out and with it our last chapter of “Tim Drake: sum of our parts”. It’s overwhelming all the comments and love I’m receiving from you guys, thanks for your support on my very first series with @DCComics ♥️ See you soon Tim! ♥️🏳️‍🌈♥️ pic.twitter.com/dKpS2GIajn — Belén Ortega (@BelenOrtega_) August 10, 2021

Se espera que la próxima aparición de Robin sea en el mes de diciembre, donde volverá a ser protagonista de la historia en un nuevo número del exitoso comic.