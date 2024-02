Revelan demandas por inversiones fallidas de exsecretaria de Planeación y Finanzas en Puebla

La exsecretaria de Planeación y Finanzas (SPF), Teresa Castro Corro, realizó una inversión fallida por más de 600 millones de pesos ante el Banco Accendo en 2021. La institución financiera se declaró en bancarrota ese mismo año, lo que llevó a la actual titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero, a presentar varias denuncias por ese hecho ante las fiscalías generales de la República (FGR) y el Estado (FGE).

Morales Guerrero reveló durante su comparecencia ante el Congreso de Puebla que se revisaron los expedientes correspondientes a la inversión desfavorable para el erario estatal en 2021. Varias demandas por posible daño patrimonial a las arcas públicas fueron presentadas como resultado.

Si bien no especificó contra quiénes se interpusieron las querellas, Morales Guerrero defendió que tanto los ministerios públicos federal y estatal como la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron procesos penales y administrativos contra más de una persona.

Como consecuencia de esta inversión fallida, el gobierno estatal forma parte del listado de acreedores oficiales del Banco Accendo. El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y la Comisión Nacional Bancaria y valores realizan diligencias para recuperar el dinero perdido.

MoralesGuerrero destacó que iniciaron una revisión minuciosa para mitigar los riesgos existentes en futuras inversiones financieras. Además, menciono que se están realizando dos revisiones por parte

de auditores externos sobre estos temas

