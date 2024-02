El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado reformas constitucionales en materia electoral que han generado controversia. Según expertos en el tema, estas modificaciones podrían tener fines políticos y una estrategia para desviar la atención de la población.

En una postura crítica coincidieron Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), así como los dirigentes del bloque opositor Néstor Camarillo Medina del PRI, Augusta Díaz de Rivera del PAN y Carlos Martínez Amador del PRD. Todos ellos expresaron su desacuerdo con las iniciativas presentadas por el mandatario de Morena durante un encuentro celebrado el pasado lunes.

Las reformas propuestas incluyen reducir los gastos destinados a campañas y partidos políticos, disminuir el número de regidores en ayuntamientos, eliminar las candidaturas plurinominales y reducir el Congreso tanto en diputados como senadores.

De acuerdo con Ramón Pérez, estas reformas tienen fines políticos y buscan distraer a la población durante un momento clave: las elecciones. Según ella misma mencionó en una entrevista para El Sol de Puebla,"El presidente tiene la experiencia de ver cómo reaccionan los partidos de oposición y en ese aspecto la intención es que tenga los argumentos para decir que ‘la oposición no está a favor del pueblo’ y con ello tenga una línea discursiva con la cual reforzar la campaña”.

Por su parte, dirigentes como Néstor Camarillo Median del PRI critican estas reformas por considerarlas un intento por acabar con la democracia nacional. Mientras tanto Augusta Díaz De Rivera señaló preocupaciones sobre el debilitamiento de representatividad política.

Finalmente Eduardo Rivera Pérez denunció que estas reformas buscan desviar la atención pública sobre temas relevantes al país para concentrar poder excesivo hacia Morena e incluso llegando afirmar querer establecer dictaduras lo cual recibió fuertes críticas negativas colmándose totalmente incompatible según él mismo expresó respecto a medidas contra ciudadanos libertades şekilinin frente firmemente se opone partido democrático revolución PRD votará cualquier medida busca autoritarismo consolidar экспресува cualquier opción potencialmente peligrosa ciudades plazo prioritying siempre europeizing inspire democracy freedom Mexican towns anymore legislation these issues with great seriousness will.reward —an issue which he expressed strong opinions them eben aims not talk about anything controversial We must discuss these issues we have to take potential danger to rights dangerous measures disproportionately because I have full confidence in legislative bodies and always prioritize democracy and the freedom of all people in Mexico.”