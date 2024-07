Reforma en horarios de venta de alcohol: Presidente del Congreso local no cederá ante inconformidades

Aunque hay quejas de los propietarios de antros y bares por la reducción del horario para la venta de alcohol, el presidente del Congreso local, Edgar Garmendia de los Santos, enfatizó que no habrá cambios en la normativa que aún no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su próxima entrada en vigor.

Destacó que las reformas aprobadas en la sesión ordinaria de la semana pasada surgieron de un análisis profundo y una demanda social, motivada por los incidentes violentos entre jóvenes poblanos que consumieron alcohol, principalmente en los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula.

En una entrevista mencionó: "De entrada ya están las reformas aprobadas, y necesitamos ver los resultados que se puedan reflejados, y sobre todo porque hubo una exigencia de muchos ciudadanos".

Además, señaló que estas circunstancias evidenciaron malos comportamientos por parte del personal de seguridad en los establecimientos nocturnos, por lo tanto era crucial modificar la normativa para asegurar un comportamiento adecuado dentro de antros y bares evitando abusos de autoridad.

A pesar de haber sido aprobadas las modificaciones a la ley por el pleno legislativo, aún falta su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) antes de entrar en vigencia. Con ello, se establece que antros, bares , cantinas , botaneros y billares solo podrán vender alcohol hasta las dos am con cierre obligatorio dos horas después.

Aquellas personas que incumplan con esta normativa podrían enfrentar penas desde seis meses hasta nueve años tras las rejas. La sentencia máxima será para aquellos quienes distribuyan bebidas alcohólicas adulteradas o vendan a menores menores 18 años.

Por otro lado mostró satisfacción ante la disposición mostrada por los presidentes municipales Adán Domínguez Sánchez Edmundo Tlatehui Percino and Paola Angon Silva of Puebla San Andrés and San Pedro Cholula respectively for adapting their local regulations to align with the new provisions.