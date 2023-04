Puebla tiene gasolineras entre las mas baratas

En el monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del 16 al 22 de enero, se encontró que Puebla lidera en ofrecer los precios más bajos en combustible. Dos estaciones de servicio fueron destacadas por la Profeco debido a sus precios competitivos: Mobil, ubicada en Prolongación 10 Norte No. 1434, vende la gasolina "verde" a 20.90 pesos por litro, mientras que BP, ubicada en Diagonal Defensores de la República No. 1050, vende el litro de gasolina premium a 23.07 pesos, siendo el cuarto precio más bajo a nivel nacional. Además, otra gasolinera de la marca "1" en Cholula vendió la gasolina regular a 20.94 pesos por litro, aunque no se especificó su ubicación exacta.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, informó que los precios promedio a nivel nacional fueron de 22.07 pesos por litro en gasolina regular, 24.20 pesos por litro en gasolina premium y 23.65 pesos por litro en diésel.