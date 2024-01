Puebla se prepara para la Primera Muestra Carvalera 2024

Puebla se prepara para ser sede de la “Primera Muestra Carvalera 2024”, un evento cultural representativo de la entidad poblana que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de febrero. La finalidad es dar a conocer y difundir los elementos de esta tradición previa a la Semana Santa.

Rafael Navarro Guerrero, director general de Patrimonio, informó que seis cuadrillas de carnavaleros del estado ofrecerán diversas actividades, talleres y conversatorios gratuitos para compartir esta tradición. Los días 2 y 3 de febrero se llevará a cabo un taller de cartonería “Diablos de carnaval” en el Taller de Restauración. Además, habrá una expoventa artesanal y bazar con más de 15 artesanos poblanos ofreciendo productos relacionados con el carnaval en la Casa de Cultura.

El evento culminará con un encuentro de cuadrillas carnavaleras el día 4 en la Casa Cultural. Participarán cuadrillas del Alto Garibaldi, Ilescas y Xonaca, Acajete, Tetela of Ocampo's Huehue Chirrión battalion and even the Camada of Ocotlán in Tlaxcala.

La muestra también incluirá un taller sobre bordado capas carnavalescas, mesa redonda con dos presentaciones literarias echará luz sobre el origen del carnaval y memoria territorial vinculada al evento. La cartelera completa está disponible en el sitio web oficial del Secretaría Estatalde Cultura.