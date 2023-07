Prórroga para la verificación vehicular en Puebla: Vence el próximo 31 de julio, ¡solicita tu cita ahora!

La prórroga para la verificación vehicular en Puebla está por culminar, ya que vence el próximo 31 de julio, por lo que es importante que aquellos que aún no han realizado este proceso saquen cita para que puedan ser atendidos en alguno de los 20 verificentros que hay en el estado.

Tras la ampliación que otorgó el gobierno del estado para que los automovilistas verifiquen sin multas, se han observado largas filas en los diferentes centros de verificación, pues los poblanos buscan evitar sanciones económicas.

Sin embargo, los conductores que no tramiten su cita no serán atendidos, a menos que no haya demanda en los verificentros, por ello es relevante solicitar un turno a través de la página https://citasenlinea.puebla.gob.mx.

También, quienes hayan hecho la revisión de su vehículo pero no pasaron tienen un intento gratuito; durante este no habrá multas pues es una segunda oportunidad para cumplir con las medidas y evitar contaminar a través de sus emisiones.

Cabe mencionar que los 20 verificentros se localizan en diferentes municipios como Puebla, Xicotepec Amozoc Atlixco Huejotzingo Atlixco San Andrés Cholula San Martín Texmelucan y Tehuacán.