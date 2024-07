Problemática en las sentencias de robos, feminicidios y homicidios en Puebla: el desafío del sistema judicial.

Los robos, los feminicidios y los homicidios se perfilan como los delitos con menos sentencias condenatorias o absolutorias en el estado de Puebla, a pesar de ser altamente denunciados y tener numerosas carpetas de investigación abiertas, según el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).

De acuerdo con el último informe del Instituto, en el año 2023 se reportaron 15 mil 184 casos de robo con violencia, sin embargo, solo se han dictado tres sentencias condenatorias y una absolutoria en el sistema tradicional. En cuanto al sistema penal acusatorio, se registraron 14 sentencias condenatorias y siete absolutorias.

En relación a los robos de vehículos, se iniciaron 8 mil 698 investigaciones pero solamente hubo 16 sentencias condenatorias y siete absolutorias en el sistema tradicional. Por su parte, en el sistema penal acusatorio hubo 14 condenatorias y seis absolutorias.

En lo que respecta a los feminicidios, se abrieron 32 carpetas de investigación el año pasado pero solamente hubo cuatro sentencias condenatorias y una absolutoria en el sistema tradicional. En cambio, en el sistema penal acusatorio se registraron diez sentencias condenatorias y once absolutorias.

En cuanto a los homicidios dolosos, se iniciaron 852 investigaciones; en el sistema tradicional resultaron 52 sentencias condenatorias y dos absolutioras mientras que en el nuevo sistema fueron emitidas 37 sentencias condenatorians and eleven absoltuorias.

El IGAVIM destacó que muchas veces no es necesario ejercer la acción penal debido a la falta de pruebas suficientes para sostener la carpeta de investigación. Ejemplos son:

