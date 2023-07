Preocupación de voceadores por el retiro de casetas en Centro Histórico de Puebla

Voceadores del Centro Histórico exigen a la Secretaría de Gobernación Municipal que cumpla con el acuerdo de permitirles recuperar sus casetas una vez finalizadas las obras en las calles de esa zona. Hasta ahora, desconocen qué características deben tener estas nuevas casetas y han sufrido una disminución del 50% en sus ingresos debido al cierre de vialidades.

Durante una conferencia de prensa, Silvia García, propietaria de una caseta en la Avenida 16 de septiembre, expresó su temor a que le retiren dicha caseta debido a las obras de rehabilitación que están llevándose a cabo en la calle. Esta caseta representa su principal fuente de ingresos y ha sido heredada por ella desde hace 35 años.

Por su parte, Ramón Reyes afirmó que la Secretaría de Gobernación se había comprometido a detener el retiro de más casetas y permitir que los dueños recuperaran las once casetas que fueron eliminadas del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, no han recibido información adicional por parte del gobierno municipal y temen no poder retomar sus actividades dignamente al concluir las obras. La mayoría de estas casetas pertenecen a familias con más de un siglo dedicándose a este oficio.

En relación con el tema, Floriberto Méndez mencionó que hasta ahora no han obtenido mayor información por parte del gobierno municipal y teme que no les permitan retomar sus actividades adecuadamente al término de las obras. Además, indicó que según se tiene entendido, las nuevas casetas deben seguir la estética visual del Centro Histórico y serán verdes para reemplazar las que están siendo retiradas por las obras.

En otro aspecto, se informó que durante la última mesa de trabajo se planteó la posibilidad de que el gobierno municipal aporte la mitad del costo de las nuevas casetas, mientras que los propietarios deberán cubrir el resto. Sin embargo, no han recibido más información al respecto y varios voceadores se ven obligados a trabajar con rejas o tijeras.

Silvia Romero también expresó su situación, luego de que le quitaran su caseta al norte del Centro Histórico debido a las obras de relaminación. Sus ingresos han disminuido en un 50% porque ahora debe gastar para tener un lugar donde resguardar su mercancía, la cual se daña con el polvo y la lluvia.

El grupo de voceadores planea seguir dialogando con la Secretaría de Gobernación, aunque temen que esta incumpla con sus compromisos e insista en retirarles sus casetas del Centro Histórico permanentemente.