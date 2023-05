Políticos explotan pozos ilegalmente en Quetzalapa, disminuyendo el abastecimiento de agua en un 30% según Comité de Agua Potable.

El Comité de Agua Potable de la junta auxiliar de Quetzalapa ha denunciado ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la perforación ilegal de casi 10 pozos entre 2022 y 2023. Según el comité, estos pozos son explotados en su mayoría por políticos locales para sus propios intereses, lo que ha provocado una disminución del 30% en el suministro de agua a la población.

Los miembros del comité explicaron que, tras acudir al alcalde Javier Vásquez Rodríguez para informarle sobre esta problemática, este les respondió que no es un tema de su competencia y que no podía hacer nada. Al acudir a la Conagua, descubrieron que no se habían otorgado permisos en los últimos dos años en esta área local.

El Comité asegura saber quiénes están detrás de estas perforaciones ilegales: un socio del actual alcalde Javier Vásquez Rodríguez, el exalcalde Baldomero Sanguino y el ex diputado federal Wenceslao Herrera Coyac, entre otros. La mayoría de las perforaciones están ubicadas muy cerca del pozo principal que abastece a la comunidad.

La mayoría de los dueños explotan estos pozos para comercializar pipas o realizar riegos sin autorización. El exalcalde Sanguino Herrera planea perforar otro pozo con fines comerciales próximamente.

Ante esta situación irregular e injusta para los residentes locales afectados por la disminución del agua potable disponible, el Comité espera una respuesta institucional y una intervención efectiva por parte de Conagua.