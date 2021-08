Polémica entre Ernesto D’Alessio y Ana Gabriela Guevara por JJOO

El diputado federal, Ernesto D’Alessio, acusó por medio de las redes sociales a Ana Gabriela Guevara de haber “matado al deporte nacional” en menos de tres años. También criticó la promesa que hizo la ex velocista de conseguir 10 medallas en Tokio. Todo esto ocurrió porque México solo ha cosechado cuatro medallas de bronce, una cifra que se queda muy por debajo de los que se pretendía lograr.

Ernesto D’Alessio inició su crítica mordaz en redes sociales

El diputado expresó todo su descontento a través de Twitter, allí publicó un mensaje realmente directo y que deja por el suelo lo hecho por Ana Gabriela Guevara, quien es la titular de CONADE. D’Alessio la felicitó por haber impuesto el récord mundial de acabar con el deporte en México en menos de tres años. Y no solo eso, dio a entender que tanto ella como el presidente del país estaban siendo corruptos y se cubrían sus fechorías entre sí.

Por su parte, Guevara salió en su propia defensa y explicó que no le importan los tuits de D’Alessio. Expresó que todos esos mensajes llenos de rencor lo único que hacen es motivarla para hacer un mejor trabajo y que no se prestará para ese tipo de juego debido a que no responderá a ninguna de las publicaciones del diputado.

Los tuits de D’Alessio no son los primeros, de antemano todo el mundo conocía cuál era su posición en torno a lo que está ocurriendo con el deporte mexicano. Constantemente ha estado señalando que cientos de atletas no han sido tomados en cuenta y que sus derechos humanos y de afiliación han quedado por el suelo.

Hay muchos que están en contra de cómo se está manejando la situación deportiva en el país. Acusan a Guevara de hacer una mala gestión del deporte nacional y de brindar poco apoyo a los atletas.