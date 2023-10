Poblano con discapacidad visual solicita apoyo para cirugías oculares debido a úlceras

Un poblano de 33 años con discapacidad visual, Juan Manuel Burian Pérez, se encuentra en la necesidad de realizar dos cirugías oftalmológicas debido a las úlceras en sus ojos. Estas intervenciones tienen un costo superior a los 40 mil pesos y lamentablemente, no cuenta con los recursos económicos suficientes para poder llevarlas a cabo.

En una entrevista concedida a El Sol de Puebla, Manuel dio detalles sobre su situación. Hace 11 años sufrió un desprendimiento de retina que le ha dejado ciego, pero conserva cierta sensibilidad en sus ojos. Esto le genera dolores insoportables y actualmente solo logra aliviarlos temporalmente utilizando unas gotas oftálmicas. Sin embargo, requiere urgentemente una intervención quirúrgica para resolver su problema.

La falta de oportunidades laborales es otro obstáculo para Juan Manuel debido a su discapacidad visual. A pesar de tratar de generar ingresos vendiendo dulces y otras pequeñas mercancías que puede conseguir, la situación económica sigue siendo insuficiente para costear las cirugías necesarias.

El paciente mencionó que visitó un centro de salud en busca de ayuda, pero fue informado que no cuentan con los servicios especializados requeridos. Su visita al Hospital General Zona Norte tampoco arrojó resultados positivos ya que no recibió ninguna respuesta satisfactoria por parte del personal médico. Desesperado por encontrar soluciones, acudió a una consulta particular donde finalmente recibió el diagnóstico y la indicación clara: necesita someterse a una cirugía primordial en el ojo derecho y posteriormente una segunda operación en el izquierdo antes del deterioro irremediable de su salud visual.

Debido a la falta de recursos económicos, Juan Manuel ha intentado que su madre lo asegure, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta favorable. Por el contrario, describe que han prolongado y complicado el proceso. Es por esta razón que él hace un llamado al gobierno del estado para recibir apoyo en esta intervención quirúrgica y evitar que su caso pase desapercibido.

Actualmente, se dedica a vender dulces como una forma de recaudar dinero para poder costear parte de los gastos médicos; sin embargo, estos ingresos no son suficientes dada la magnitud de sus necesidades y los días en los que los dolores causados por las úlceras le impiden incluso levantarse de la cama.

Juan Manuel expresa la necesidad imperante de contar con recursos económicos para llevar a cabo estas cirugías oftalmológicas y destaca cómo su mamá es quien le brinda apoyo constante. Lamentablemente, ellos no tienen forma alguna para cubrir los gastos médicos requeridos. Aunque solicitó atención en un centro de salud, fue informado nuevamente sobre la carencia oftalmológica del lugar; por ello tuvo que buscar ayuda profesional particularizada donde se determinó que necesita una cirugía con un costo estimado aproximadamente en 23 mil pesos junto con otros estudios y medicamentos adicionales.

Juan Manuel solicita solidaridad a todas aquellas personas dispuestas a ayudarlo llamando al número telefónico 2226552545 ya que hoy más que nunca requiere del apoyo colectivo ante este difícil momento personal y económico.