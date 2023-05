Ordenan libertad de exalcalde de Tecamachalco acusado de impedir detención de sujetos armados

El ex presidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, ha sido liberado del penal de San Miguel en Puebla luego de ordenarse su libertad por un juez este jueves. López Ponce había sido detenido en noviembre del año pasado acusado de obstruir la detención de sujetos armados. Tras obtener la suspensión definitiva en el juicio de amparo, se celebró una nueva audiencia donde se declaró auto de no vinculación a proceso con el ex alcalde y se ordenó su liberación inmediata. El ex mandatario había sido acusado inicialmente por los delitos de desobediencia y resistencia a particulares, así como amenazas. Este hecho pasará a ser parte ya del historial judicial que queda escrito para el político poblano que tuvo una estadía en prisión poco común entre funcionarios públicos y cuyo caso quedará grabado en la memoria política local como uno más para analizar el estado actual de las instituciones públicas en México.