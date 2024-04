Morena desmiente "mapacheras" con robo en casa habitación: Dirigencia estatal aclara situación

Ante los señalamientos de la oposición sobre presuntas "mapacheras", derivadas de un robo en una casa habitación, la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, enfatizó que el incidente no tuvo lugar en ninguna sede del partido y será la autoridad competente quien proporcione los detalles del suceso.

En una rueda de prensa, explicó que individuos desconocidos ingresaron a una propiedad ubicada en San Ramón. Inicialmente, se había identificado al domicilio como una sede oficial de Morena; sin embargo, se aclaró que era una residencia privada donde no se guardaba información partidista.

La líder desmintió que el lugar funcionara como un centro político operativo similar a los del PRI, PAN y PRD, donde se llevan a cabo actividades ilegales con el fin de difundir campañas negativas o fabricar boletas falsas para alterar resultados electorales.

"Eso solo existe en el PRI y el PAN. En Morena no practicamos 'mapacheras', no realizamos ese tipo de prácticas vulgares. Es indignante para los ciudadanos. Que no confundan nuestros valores con los del frente ya que nosotros no adoptamos sus métodos", subrayó Romero Garci Crespo.

La dirigente aseguró que las tácticas de lodo y ataques suaves por parte de la oposición no afectarán negativamente a los candidatos de Morena y seguirán creciendo en preferencias electorales rumbo a las votaciones del 2 junio próximo.

Durante su participación, el Secretario General del partido político, Agustín Guerrero Castillo recordó uno de los casos más controversiales ocurridos en 2018: "Ellos saben muy bien lo que son las trampas. Los azules fueron descubiertos con documentos y papeletas falsas en un hotel cercano al área conocida como Las Ánimas; fue José Juan Espinosa quien alertó sobre la base panista allí", rememoró.