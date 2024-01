Morena abre sus puertas a Jorge Estefan Chidiac si cumple con los principios de la Cuarta Transformación, afirma Alejandro Armenta

El coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac, ha recibido una invitación abierta para unirse a las filas de Morena, siempre y cuando cumpla con los principios fundamentales de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar. Así lo señaló Alejandro Armenta Mier, precandidato único a la gubernatura de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

En cuanto a la posible inclusión de perfiles externos en el partido, el Senador de la República enfatizó que es imperativo que cumplan con los principios promovidos por el gobierno actual. "Si el verde tiene cuadros que va a invitar pues que cumplan con los principios", declaró durante una conferencia de prensa. Añadiendo: "Y si Jorge Estefan va a respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar a la Cuarta Transformación, es bienvenido".

Armenta Mier también reconoció su amistad con los legisladores locales del Revolucionario Institucional Silvia Tanús Osorio y Jorge Estefan Chidiac. En este sentido explicó que si ellos o cualquier otro político desean sumarse a Morena deben demostrar amor por Puebla y trabajar en beneficio de sus ciudadanos.

Por último, hizo hincapié en que el cambio o adhesión política es parte normal dentro del panorama democrático actual. Esto fue destacado durante su participación en una reunión ordinaria junto al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Ricardo Monreal Ávila para discutir estrategias enfocadas en promover la unidad dentro del partido.