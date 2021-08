Messi se despide del FC Barcelona entre lágrimas

Llegó lo impensado, es oficial y no hay marcha atrás, Lionel Messi se ha despedido del Barcelona. Para ello realizó una rueda de prensa acompañado de toda su familia, amigos del club y otros conocidos cercanos. También estaban a su lado los 35 trofeos que ganó estando en la institución, algo que solo ha logrado él y que se trata de un récord que, actualmente, parece imposible de alcanzar para cualquier otro futbolista.

La salida de Messi es una realidad, adiós a los culés

La conferencia destacó por ser muy emotiva y realmente difícil para el futbolista argentino debido a que tenía las emociones a flor de piel. En el principio a Messi le costó mucho comenzar a hablar debido a que estaba notablemente afligido, se tuvo que tomar un momento para poder respirar e iniciar el discurso que tenía preparado.

Uno de los puntos que más resaltó el delantero es que no estaba preparado para dejar al Barcelona y que la noticia lo tomó por sorpresa, ya que jamás pensó que no podía volver a renovar con el club como lo tenía pensado. Expuso que es el momento más difícil de su carrera porque todo lo que está sucediendo nunca fue algo a considerar.

Otra parte que no se puede pasar por alto fue el momento donde Messi declaró que él no sabe realmente lo que le pasó al Barcelona. Hizo hincapié en que él efectuó todo lo que pudo para quedarse en el club, que se bajó la ficha a la mitad porque no se quería marchar y que, aun así, decidieron no renovarle el contrato.

Dijo que el club tiene una deuda muy grande y que por esa razón no se pudo llevar a cabo lo que se tenía planeado. Ahora el FC Barcelona tendrá que iniciar un nuevo ciclo sin Messi con muchas dudas en el vestuario.