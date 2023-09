Manifestantes impiden el acceso de docente acusado de agresión en escuela primaria "Emiliano Zapata"

Padres de familia de la escuela primaria “Emiliano Zapata” protagonizaron una protesta en el recinto escolar el pasado martes. Su objetivo era evitar que un nuevo docente, proveniente de otra institución, tuviera acceso a los alumnos. Según las acusaciones, este profesor habría patado a un niño y mostrado comportamientos agresivos hacia otros estudiantes en su escuela anterior.

Los manifestantes impidieron la entrada al docente Arnulfo N., quien además es padre del regidor de Educación de Ixcaquixtla, Marcos Sánchez. Frente a la negativa del supervisor de zona, Enrique Martínez Quiñones, quien les aseguró que no podía hacer nada al respecto y debían aceptar al maestro asignado, los padres insistieron en su postura. Ante esto, Martínez Quiñones anunció que levantaría un acta y consultaría con sus superiores.

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades educativas, los manifestantes anunciaron su intención de plantarse diariamente en la entrada del colegio para bloquear el ingreso del mencionado maestro.

Durante una entrevista con algunos padres presentes en la protesta se reveló que habían acudido tanto a la dirección como a CORDE y supervisión para solicitar el cambio del docente debido a su historial agresivo contra un alumno. Sin embargo, solo recibieron respuestas evasivas e irresolutas por parte de las autoridades competentes.

"Nosotros no queremos tener como maestro a alguien que ha sido agresor en el pasado", expresaron los padres presentes durante la entrevista. Además agregaron: "En este municipio todos nos conocemos y sabemos lo que pasa, por eso el docente intenta sumarse a esta escuela, porque en la anterior ya no lo querían. No permitiremos su ingreso".

De los 120 alumnos matriculados en la primaria "Emiliano Zapata", 87 padres de familia expresaron su inconformidad mediante firmas solicitando que el docente no fuera admitido.

De acuerdo con otros maestros de la misma zona, el profesor denunciado había sido reportado ante la Fiscalía General del Estado y Derechos Humanos sin que hubiera acciones legales consecuentes. No obstante, como resultado de dicha denuncia en marzo pasado fue presentado ante CORDE hasta que realizó un intercambio con una maestra de otra primaria local para finalmente ser asignado a la escuela actual. Sin embargo, los padres se negaron a permitir su acceso.