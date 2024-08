Manifestantes de San Pedro Benito Juárez exigen respeto a sus tradiciones frente al Palacio Municipal de Atlixco

Un grupo de habitantes de la junta auxiliar de San Pedro Benito Juárez protagonizó una manifestación frente al Palacio Municipal de Atlixco, con el objetivo de reclamar el respeto a sus usos y costumbres indígenas. La protesta, que contó con la participación de aproximadamente 30 personas, evidenció la creciente tensión entre los lugareños, las autoridades auxiliares y la parroquia católica local.

Portando cartulinas con mensajes como "Gabriel Silva abusa del poder y nos discrimina", "No a la imposición de autoridades no legítimas" y "Bartolo, un buen pastor no provoca violencia", los manifestantes denunciaron las acciones del presidente auxiliar Gabriel Silva y el párroco Bartolo Lara, quienes buscan imponer su control rompiendo con las tradiciones comunitarias arraigadas en la zona.

El conflicto tiene su origen en el año 2009, cuando se plantearon proyectos ecoturísticos en colaboración con inversionistas extranjeros en los alrededores del Popocatépetl. Los habitantes temen que estos proyectos resulten en despojo de tierras y violación de derechos como pueblo indígena. Tras rechazar dichos proyectos, las autoridades intentaron socavar la organización comunitaria basada en un sistema tradicional llamado “Tetlalili”.

Con la llegada del párroco Bartolo Lara se han generado tensiones debido a su intento por imponer nuevos cargos que no respetan las costumbres locales. Yuteita Hoyos Ramos, miembro de la Red de Abogadas Indígenas en Puebla y representante del comité, denunció irregularidades cometidas por el presidente auxiliar Gabriel Silva durante elecciones recientes.

La presidenta municipal Ariadna Ayala señaló que el conflicto está relacionado mayormente con asuntos eclesiásticos e hizo un llamado a los pobladores para buscar soluciones maduras que contemplen los intereses de todas las partes implicadas.

La comunidad continúa exigiendo respeto a sus derechos y tradiciones ante presiones externas que buscan aprovecharse sin considerar los impactos negativos sobre su forma ancestral de vida.