¡Lyn May anunció que será mamá con 68 años de edad!

Lyn May sigue siendo el centro de muchas polémicas dentro de México. Ahora la controversial actriz informó a todos los medios que será mamá a la edad de 68 años. Se trata de una noticia oficial, May cuenta con 3 meses de embarazo, algo que ha dejado atónito a todo el mundo.

Lyn May no tiene límites, ¡una madre de la tercera edad!

La vedette tomó a las redes sociales fuera de lugar, lo que publicó para muchos es algo biológicamente imposible, pero May aseguró que está embarazada a los 68 años y que no le tiene miedo a nada.

Como era de esperarse, todo esto tuvo lugar en una publicación de Instagram. Allí se ve una foto de Lyn May junto al cantante Markos D1, el prometido de la actriz que tiene menos de 30 años.

Pero la imagen no es lo que causó sensación, sino el comentario que dejó Lyn May para todos sus fans, algo que no es de este mundo.

"Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Marcos D1 está muy contento que será papá".

Los mensajes no tardaron en llegar, la gente ha tenido todo tipo de reacciones. Lo que se hizo una constante es que nadie cree, realmente, que la vedette pueda estar embarazada. Todos están muy incrédulos ante lo ocurrido y se dejaron sentir varias burlas sobre la situación.

Solo queda esperar para saber si May está realmente embarazada, si esto es cierto, sería algo sin precedentes. Quizá pueda convertirse en la madre gestante más anciana del mundo.

Inclusive, hay otras publicaciones de la actriz en donde se le ve mostrando su cuerpo de perfil, como haciendo referencia a los cambios físicos que ha sufrido con el embarazo. Realmente se trata de un tema muy interesante que habrá que seguir de cerca para saber si es 100% real.