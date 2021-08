Lo que ha cambiado Kim Kardashian desde su primera sesión de fotos

Actualmente, Kim Kardashian es una de las mujeres más famosas y poderosas del mundo. Pero no siempre fue así, hubo un tiempo en el que nadie la conocía y no estaba de boca en boca en todos los medios de comunicación.

Kim Kardashian no es la misma de antes

Los inicios de Kim tuvieron que ver con encontrar un lugar en la industria de la moda y para ello posó en varias sesiones de fotos. Luego de más de 10 años, rescató un retrato de sus comienzos en el que luce muy diferente a lo que es ahora.

Lo primero que se nota es que Kim Kardashian cambió el canon de la belleza de las mujeres. Fue una de las precursoras de las curvas sensuales y los labios prominentes.

Pero lo cierto es que Kim no siempre fue así como la conocen ahora, en el pasado no tenía muchas curvas. Además de que su aspecto era más sencillo. En la imagen aparece con un body dorado que está inspirado en los que usaba Madonna en los años 90.

Ciertamente el body marca cada curva de la Kardashian, pero su cuerpo era mucho más natural. Lo que más sorprende es que su cabello era corto y rizado. Además de que su maquillaje no tenía nada de countouring.

Su look está complementado por unas medias semitransparentes, cosa que nunca se le ve ahora. También tiene unas sandalias altas de tacón propias de aquellos años. Lo cierto es que los fans han quedado gratamente sorprendidos y la foto cuenta con millones de "Likes".

Hasta su madre, Kris Jenner, no pasó por alto la imagen que publicó su hija en Instagram. Realmente está causando buenas sensaciones y no dejan de llegar energías positivas a la cuenta de la Kardashian. No queda duda alguna de que es una estrella de las redes sociales.