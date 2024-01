La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, es la quinta dirigente mejor evaluada en México: C&E Research

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, ha sido catalogada como la quinta líder mejor evaluada entre las universidades públicas del país, según datos proporcionados por la consultora C&E Research.

En el Ranking de Rectores de Universidades Públicas 2024, Cedillo Ramírez obtuvo un puntaje del 51 por ciento en aprobación por desempeño, situándola entre los diez primeros lugares a nivel nacional y siendo la única mujer en figurar en este listado. Los lugares más destacados fueron ocupados por Ricardo Villanueva Lomelí, representante de la Universidad de Guadalajara (UDEG); Leonardo Lomelí, titular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Arturo Reyes Sandoval, líder del Instituto Politécnico Nacional (IPN); y Santos Guzmán López, director de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Después se posicionaron Guillermo Mendoza Cavazos, titular de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); Carlos Eduardo Barrera Díaz, director of the Universidad Autónoma del Estado of Mexico (UAEM); José Antonio De Los Reyes from the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). También aparecieron Gustavo Urquiza Beltrán from the UAEM and Luis Felipe Guerrero Agripino from the University of Guanajuato.

De acuerdo con C&E Research el ranking se fundamenta en las calificaciones que recibe el rector por su trabajo en materia educativa y calidad institucional. La metodología incluyó 400 entrevistas telefónicas robotizadas realizadas entre el 15 y 17 of January.

Cabe señalar que Cedillo Ramírez lleva tres años al frente BUAP desde octubre del año 2021 y es también es manifiesto que es mujer