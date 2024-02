La polémica por el cambio de partido en San Andrés Cholula: ¿Dónde están tus convicciones?

La presidenta del DIF de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, expresó su desacuerdo con la posibilidad de que el panista Miguel Ángel Huepa participe en la contienda por la alcaldía, pero ahora por Morena. Cuautle espera conocer la convocatoria para determinar si las mujeres podrán participar en el ejercicio interno del PAN y aseguró que confía en que así sea. También señaló que podría separarse de su cargo honorario si las condiciones son favorables.

Por otro lado, dijo no comprender el "brinco" de un partido a otro por parte de Huepa y afirmó que, en caso de concretarse este escenario, el Partido Acción Nacional no se verá afectado. Por último, destacó la importancia de respetar los ideales del partido político y trabajar por unidad y no por intereses personales en San Andrés Cholula.