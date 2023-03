La fotografía de Cynthia Rodríguez en bikini que Carlos Rivera no tardó en comentar

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una de las parejas más adoradas de la industria artística y mantienen su relación en privado. Sin embargo, de vez en cuando comparten detalles sobre su amor, como el hecho de que decidieron casarse algunos meses atrás.

Esta vez, la famosa pareja ha regresado a la vista de sus fans debido a que su interacción suele ser poco común, así que cada vez que la comparten, llama la atención.

A través de Instagram, Cynthia Rodríguez subió una foto en bikini, mostrando su figura y recibiendo muchos halagos y miles de 'me gusta'.

La reacción de Carlos Rivera a la fotografía de Cynthia Rodríguez

El 'me gusta' y el comentario que no podía faltar fue el de su marido, Carlos Rivera, quien no pudo contenerse e hizo una divertida reacción a la publicación de su esposa: "Todo eso". Acompañó su mensaje con un corazón rojo, lo que encendió aún más el amor de los seguidores de la pareja.