La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Puebla demanda la despenalización del aborto y denuncia la inacción de los diputados locales.

La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el estado de Puebla Puebla ha hecho un llamado a los diputados locales para que despenalicen el aborto durante este nuevo periodo ordinario. En un comunicado de prensa, la Campaña expresó su decepción ante la negativa de los legisladores a abordar este tema a pesar de haber recibido múltiples iniciativas al respecto. Incluso, hubo una toma pacífica de las instalaciones del Congreso que obligó a la realización de un parlamento abierto donde se discutió ampliamente sobre el aborto.

Desde 2007 se han presentado varias propuestas para despenalizar el aborto en Puebla, incluidas seis iniciativas tanto en el periodo 2018-2021 como en la legislatura elegida para 2021-2024. Sin embargo, ninguna ha sido aprobada hasta ahora. Además, es lamentable que haya habido muy pocos cambios en el código penal estatal con respecto a las sanciones por aborto desde 1986 hasta la fecha.

Es importante destacar que sancionar el aborto no evita su práctica, pero establecer condiciones legales y seguras permite garantizar atención integral a la salud y prevenir embarazos no deseados o no planeados. También contribuye a erradicar prácticas discriminatorias y proteger los derechos humanos de quienes deciden interrumpir su embarazo.

En ese sentido, vale mencionar las recientes acciones llevadas a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. La SCJN ha generado precedentes importantes para la despenalización del aborto en México, centrándose en los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Por ejemplo, el pasado 30 de agosto la SCJN sentenció la despenalización del aborto en Aguascalientes a través de un amparo interpuesto por organizaciones y colectivas. Además, el 6 de septiembre de 2023 determinó que el Código Penal Federal debe ser modificado por el Congreso de la Unión debido a que sus artículos del 330 al 334 violan los derechos humanos.

A pesar de estos avances en favor de la justicia reproductiva en algunos estados mexicanos, Puebla se queda rezagada. Por lo tanto, se hace un llamado a esta LXI Legislatura del Congreso para que cumpla con su responsabilidad histórica y modifique los criterios del Código Penal Estatal, garantizando así los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Los diputados también deben reconocer nuestra libertad e independencia para tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo.