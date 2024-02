La alcaldesa de San Pedro Cholula reafirma su compromiso con Acción Nacional

La alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angon, ha reafirmado su compromiso con Acción Nacional y sus valores, asegurando que no traicionará su partido. Ante la renuncia de su hija María de la Barreda al partido, Angon declaró que respeta la decisión pero no se hará responsable de acciones que no son responsabilidad suya.

En cuanto a las renuncias de su hija y la diputada local Liz Minto, Angon afirmó que no representan una fractura en el partido y confía en los liderazgos presentes. A pesar de las circunstancias políticas en el municipio durante el proceso electoral, la alcaldesa garantizó que cumplirá con la confianza otorgada por los votantes.

Angon subrayó que seguirá trabajando desde su posición actual sin sucumbir a rumores sobre posibles negociaciones. Destacó su firmeza y determinación para tomar decisiones en beneficio de San Pedro Cholula y sus habitantes. Su compromiso es claro: trabajar por el bienestar del municipio y cumplir con las expectativas ciudadanas.