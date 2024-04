Justicia y errores: los desafíos de la defensa legal según Justin Brooks

El reconocido abogado penal Justin Brooks, director fundador del programa California Innocence Project y considerado uno de los mejores en Estados Unidos, visitó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) para compartir su experiencia sobre los factores que llevan a personas inocentes a estar tras las rejas.

Ante un Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins abarrotado, Brooks destacó que en Estados Unidos el 58% de las personas en prisión son inocentes debido a errores en la identificación de sospechosos, el 17% a confesiones falsas y el 31% a datos falsos proporcionados por informantes en la cárcel, entre otros factores.

Durante su visita, Brooks también realizó actividades con los estudiantes y el público en general para exponer los desafíos que enfrentan los abogados en la búsqueda de justicia. Además de impartir una conferencia sobre su libro "You Might Go to Prison Even Though You're Innocent", recorrió el campus y ofreció un taller sobre recomendaciones para preparar y ganar un juicio oral. La infraestructura educativa de la UDLAP fue reconocida por el experto como clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje.