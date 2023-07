Investigaciones administrativas revelan inconsistencia fiscal de más de 722 millones de pesos en la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) se encuentra bajo investigación administrativa debido a una presunta inconsistencia fiscal de más de 722 millones de pesos durante la gestión del exgobernador Miguel Barbosa Huerta. Jorge Estefan Chidiac, actual coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Puebla y ex titular de la Secretaría de Finanzas en el gobierno interino, ha pedido que se aclaren las responsabilidades. Chidiac afirma que durante su periodo al frente no tuvo conocimiento de ninguna irregularidad y considera importante determinar cuándo se notificó al gobierno estatal sobre este crédito fiscal. Según él, dependiendo del momento en que se haya recibido dicha notificación, podrían investigarse los más de 722 millones provenientes del Impuesto Sobre la Renta no pagado por el magisterio poblano.

Chidiac señala que el gobierno de Puebla ha sido responsable con las finanzas y buscará una manera para cumplir con la deuda y recuperar parte del dinero. Calcula que es posible recuperar hasta un 75% del monto adeudado. Sin embargo, también hace hincapié en que esta es la segunda vez en menos de un año que surge una posible irregularidad financiera, por lo cual considera necesario revisar estas situaciones desde el punto administrativo.

Desde su perspectiva, no es necesario llamar a comparecer a la nueva secretaria encargada porque primero las autoridades deben realizar las investigaciones correspondientes.