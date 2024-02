Impacto del Frente Frío Número 38 en México: chubascos, lluvias y vientos fuertes en el norte y noreste del país

El Frente Frío Número 38 hizo su entrada triunfal el 28 de febrero desde el norte y noreste de México, trayendo consigo una masa de aire frío, una baja presión en altura y humedad que arrastra la corriente en chorro subtropical, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En Puebla, este fenómeno meteorológico traerá condiciones propicias para chubascos y lluvias aisladas, principalmente en el norte del estado, lo que podría ocasionar deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Además, se esperan fuertes ráfagas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras. En cuanto a las temperaturas, se mantendrá un clima cálido con máximas entre 35 y 40 grados Celsius; sin embargo, en las regiones montañosas podrían registrarse heladas con temperaturas entre 0 y 5 grados Celsius.

Para el jueves 29 de febrero se espera que el Frente Frío permanezca sobre el norte y noreste del país junto con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del Golfo de México, lo que provocará lluvias en varias regiones. Las temperaturas oscilarán entre los 27-29 grados Celsius como máxima y los10-12 grados Celsius como mínima.

En cuanto al impacto del Frente Frío Número 38 a nivel nacional se espera un descenso notable en las temperaturas acompañado por fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias particularmente en la región noroeste,norte y noeste también existe posibilidad der caída d nieve o aguanieve wn zonas montañosas específicamente Baja California Chihuahua Sonora.

