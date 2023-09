Gobernador de Puebla pide ampliar número de aspirantes en encuesta para definir Coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha sugerido que el Consejo Nacional de Morena amplíe la cantidad de aspirantes para ser medidos en la encuesta rumbo a la definición de la Coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación. Según sus declaraciones, deberían contemplarse ocho aspirantes, cuatro hombres y cuatro mujeres, en lugar de los seis perfiles estipulados por la dirigencia nacional del partido.

En una rueda de prensa celebrada en el CIS de Angelópolis, Céspedes Peregrina destacó que Morena debería dar cabida a más aspirantes que deseen ser evaluados en esta encuesta. Aunque Mario Delgado Carrillo, líder nacional del partido, había anunciado previamente que serían tres hombres y tres mujeres los incluidos en dicha encuesta, el gobernador subrayó que en Puebla hay diversidad suficiente para encabezar los intereses políticos del partido antes de las elecciones de 2024.

Céspedes Peregrina también mostró su compromiso con las elecciones del próximo año al asegurar que su investidura no intervendrá bajo ninguna circunstancia. En una reunión con miembros del Consejo Estatal de Morena buscó calmar las tensiones y evitar divisiones innecesarias. Además, hizo hincapié en que no se les pidió a los asistentes poner sus teléfonos celulares bajo resguardo para demostrar que no habría favoritismos ni dedazos al elegir al precandidato a la gubernatura.

El gobernador puntualizó su objetivo principal: buscar gobernabilidad y paz social en Puebla, sin desacreditar a nadie ni generar desasosiego. Afirmó que en el estado hay diversas personas capacitadas para representar al partido en las elecciones de 2024 y, eventualmente, llegar a la gubernatura.

En cuanto a los políticos que aspiran a candidaturas mientras ocupan cargos públicos, Céspedes Peregrina mencionó que la convocatoria emitida por el partido no obliga a renunciar al gobierno. Sin embargo, considera viable que aquellos interesados sigan el ejemplo del proceso nacional y abandonen sus funciones públicas. También dejó claro que no se permitirá el uso indebido de recursos estatales para promover intereses individuales.

Finalmente, es importante recordar que aunque el Consejo Estatal de Morena recibirá todas las solicitudes de inscripción para el proceso en los próximos días, solo elegirán seis perfiles para ser medidos en la encuesta. Esta etapa deberá cumplir con el principio de equidad de género y presentar tres hombres y tres mujeres.

Hasta ahora, ni la dirigencia estatal ni nacional del partido han hecho comentarios sobre la sugerencia del gobernador Céspedes Peregrina, quien cabe destacar es miembro destacado del partido Morena.