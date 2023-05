Gerencia del Centro Histórico notificará a propietarios para dar mantenimiento a edificios históricos antes de la época de lluvias.

La gerencia del Centro Histórico de la ciudad ha anunciado que comenzará el envío de notificaciones a 240 propietarios de edificios o casonas que han sido catalogados como monumentos históricos y que se encuentran en estado deteriorado. El objetivo es asegurarse de que los propietarios les den mantenimiento antes de la temporada de lluvias, según declaró Berenice Vidal Castelán, titular de esta dependencia.

El inventario ya ha sido actualizado en coordinación con el departamento responsable del manejo integral del riesgo, lo cual permitirá enviar las notificaciones con la información precisa sobre los daños observados. En caso contrario, durante las lluvias podría desprendase algún elemento arquitectónico o estructural importante.

Actualmente hay al menos 40 inmuebles catalogados como monumentos históricos en el centro histórico y están siendo monitoreados para no afectarlos durante las obras en proceso. En este sentido, aun no se han comenzado trabajos importantes porque aún no se ha llegado a fases críticas.

Cuando se proceda a acciones específicas como compactación, habrá un mayor monitoreo para evitar afectaciones mayores. Es por ello que es fundamental estar alertas sobre el estado real edificios y casonas patrimoniales para evitar su deterioro progresivo e irreversible.

Las calles involucradas son: Calle rehabilitadas por el gobierno municipal y Agua de Puebla son la 10¸12¸14¸16 Oriente-Poniente desde la 11 Norte hasta boulevard 5 Mayo'; La calle18 Poniente entre las calles3y5 Norte; Las calles3¸4y5 Norte entre calle14 hasta calle20 poniente/oriente estarán listas en septiembre de este mismo año.