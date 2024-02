Fuertes ráfagas de viento provocan la caída de árboles en Puebla

Las ráfagas de viento derriban árboles en Puebla

En el transcurso del día, las fuertes rachas de viento ocasionaron la caída de 27 árboles en diferentes zonas del estado de Puebla, según datos preliminares proporcionados por la Coordinación General de Protección Civil estatal.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la dependencia informó que los vientos provocados por la tormenta invernal alcanzaron velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora, lo que ocasionó el derribo de los árboles y también desprendimiento de lonas publicitarias en la ciudad capital. Los municipios afectados incluyen Mazapiltepec de Juárez, San Andrés y San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Tlatlauquitepec, Atlixco, San Juan Atenco, Ocoyucan y la capital.

Afortunadamente,no se reportaron lesionados como resultado del colapso. Las autoridades señalaron que se están llevando a cabo acciones coordinadas con las direcciones municipales para retirar ramas y otros materiales.

