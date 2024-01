Firma de convenio entre la Universidad del Valle Puebla y Fujikura: una oportunidad para la profesionalización de los estudiantes

La Universidad del Valle Puebla firma convenio con la Industria de Manufactura Fujikura para prácticas profesionales

La Universidad del Valle Puebla ha firmado un convenio con la Industria de Manufactura Fujikura, una empresa mexicana fabricante de arneses automotrices para la multinacional japonesa. El propósito de este convenio es brindar a los estudiantes de la División de Ingenierías la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales, expandir sus conocimientos y habilidades, y poner en práctica lo aprendido en las aulas.

La Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano, Vicerrectora de Administración y Finanzas de la Universidad del Valle Puebla, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado para que los futuros ingenieros realicen sus prácticas profesionales. Asimismo, mencionó que este convenio reafirma el compromiso de la UVP con una educación de excelencia y refuerza los valores y el pensamiento crítico entre los estudiantes.

Además, como parte del convenio, la UVP otorgará becas a trabajadores de Fujikura que deseen continuar preparándose profesionalmente. Carlos Alberto Alvarado Corona, Director de planta en Fujikura, mostró entusiasmo y agradecimiento por esta colaboración continua con la universidad.

Tanto las dos instituciones consideraron relevante fortalecer su vinculación académica y científica mediante este acuerdo. Los representantes estudiantiles fueron recibidos en las instalaciones por Carlos Alberto Alvarado Corona, Director of Planta; Araceli Hernández Morales Coordinadora of Reclutamiento and Selección of Fujikura Automotive México-Querétaro S.A. De C.V; quienes les dieron un recorrido por las instalaciones e infraestructuras pertinentes.

En resumen esta firma representa un paso significativo para consolidar el ámbito académico en UVP además destaca su búsqueda hacia una excelencia educativa así como compromiso sobre formando estudiantes dentro dicha casa estudios.