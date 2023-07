Exigen liberación de defensor del agua y la tierra en Puebla

Alejandro Torres Cholocatl, defensor del agua y la tierra en Puebla, exigió su libertad absoluta antes de entrar a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula. Enérgicamente, afirmó que su único delito es proteger la naturaleza.

"Aquí estoy y si exijo el respeto a los derechos humanos, a mis derechos humanos y a los tratados internacionales que nos protegen a nosotros que queremos la vida y amamos la tierra, no quiero esa justicia que aplica el Estado y el capital para dividir y meter miedo", declaró Alejandro Torres Cholocatl. Además agregó: "Ya estamos cansados de tantas injusticias y pido al fiscal y al gobernador que cumplan lo que dijo el presidente de México, de que no haya más presos políticos y se respeten los derechos humanos".

Acompañado por sus abogados, representantes de colectivos internacionales y locales en Puebla, enfatizó en las palabras del mandatario Sergio Salomón quien aseguró previamente: "En nuestra entidad se respetan los derechos humanos".

El activista resaltó que su defensa está sustentada por el agua y la vida misma; no tiene otros intereses ocultos. Por esta razón demanda su total libertad así como sus derechos sean honrados.

Además señaló: "Hace un mes me levantaron cuatro tipos sin orden de aprehensión ni identificación. Pensé que era un secuestro o un intento de desaparición. Pero cuando vi que estábamos en el Ministerio Público me sentí tranquilo". Añadiendo luego: "Ese acto fue de represión, me dijeron que me dejarían en un puente. Por eso estoy aquí, exigiendo justicia y libertad absolutas".

Por otro lado, su abogado Tonatiu Sarabia informó que Alejandro Torres Chocolatl solicitó una audiencia para enfrentar su proceso.

Cabe mencionar que el activista ingresó al inmueble de justicia a las 11:30 horas de este día y hasta el momento ha transcurrido cuatro horas sin que él ni sus abogados hayan salido.