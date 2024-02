Ex secretario de gobernación estatal enfrenta acusaciones por falta de pago de pensión y violencia familiar.

El ex secretario de gobernación estatal, David Méndez Márquez, enfrenta acusaciones por no cumplir con el pago de la matrícula universitaria de su hijo menor y la pensión alimenticia. Rocío Muria, su ex esposa, asegura que el adeudo asciende a más de 600 mil pesos y que ella y sus tres hijos han sido víctimas de violencia emocional, psicológica y económica.

La audiencia por este caso se llevará a cabo el viernes 9 de febrero a las 9:30 horas en el juzgado quinto del familiar en Ciudad Judicial. Muria espera que se juzgue con perspectiva de género y que se tome en cuenta que Méndez Márquez ha cambiado el nombre de sus propiedades para evitar cumplir con sus obligaciones hacia sus hijos.

En una entrevista con El Sol de Puebla, Muria declaró que a diferencia de otros deudores alimenticios, Méndez no tiene pretextos para decir que no tiene recursos económicos ya que ha ocupado diversos cargos públicos. Además, resaltó las dificultades financieras a las cuales ella y sus hijos continúan enfrentándose debido al incumplimiento del político.

La activista e impulsora legal Diana Luz Vázquez publicó un tweet denunciando públicamente la situación. Horas después escribió otro mensaje dirigido directamente a Méndez Márquez instándolo a presentarse en la audiencia correspondiente y pagar su adeudo.

Ante estas acusaciones, El Sol Puebla buscó la postura oficial de Méndez Márquez quien respondió brevemente prometiendo fijar una postura pública sobre el tema próximamente.