Ex alcaldes de Tehuacán y San Pedro Cholula enfrentan procedimientos por presuntas irregularidades en cuenta pública del 2016

Ernestina Fernández Méndez, ex alcaldesa priísta de Tehuacán y José Juan Espinosa Torres, ex edil de Movimiento Ciudadano en San Pedro Cholula, han sido señalados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntas irregularidades en su cuenta pública del año 2016.

Según información publicada en el Periódico Oficial del Estado, se detectaron presuntas observaciones en las cuentas públicas de ambos ex alcaldes. En el caso de Ernestina Fernández, se le ha señalado por presuntas irregularidades por un monto de 13 millones 334 mil 051 pesos, sin que haya sido solventado. Se detalla un posible daño a la Hacienda Pública por un monto de 3 millones 662 mil 862 pesos relacionados con una obra pública.

Por su parte, José Juan Espinosa enfrenta observaciones por un presunto daño a la Hacienda Pública por 18 millones 749 mil 205 pesos. Estas observaciones abarcan diferentes rubros como obra pública, arrendamiento de maquinaria y gastos sociales y culturales.

Además de los mencionados ex alcaldes, también hay otros sujetos a procedimientos administrativos como el ex presidente municipal de Teopantlán Esteban Ramírez Rosales y José Román Bartolo Pérez de San Salvador El Seco. También se encuentra Vicente Lucía Morales ex alcalde priísta de Tepango de Rodríguez con presuntas irregularidades en el apartado de ingresos.

Estos casos ponen bajo escrutinio la gestión financiera durante sus respectivos mandatos municipales.