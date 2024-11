Estudiantes de la UTP exigen mejoras en instalaciones y servicios básicos

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) llevaron a cabo una manifestación en las afueras de la Joaquín Colombres para exigir mejores instalaciones, acceso a servicios básicos como agua y luz, así como mejor desempeño por parte de los docentes.

Bajo consignas como "No por ser escuela pública me tengo que aguantar", "Somos estudiantes merecemos educación de calidad" y "Prioricen la inversión en servicios básicos y recursos de calidad, no remodelaciones", los estudiantes se congregaron a las 7:00 horas para hacerse escuchar.

Casi inmediatamente, el rector convocó a los miembros del Consejo Estudiantil para entablar un diálogo y abordar las demandas que incluyen materiales deficientes, infraestructura en mal estado, falta de acceso a laboratorios, acoso por parte de docentes, acceso limitado a servicios básicos y preocupaciones sobre seguridad.

Esteban Alberto Flores Lopez fue el encargado de organizar esta manifestación estudiantil y expresó: "Existen diferentes quejas que se han manifestado a lo largo de nuestra estancia en la institución como temas de seguridad, falta de calidad en la infraestructura de los edificios, también el tema del acoso".

Agregó: "Yo llevo dos años como estudiante, hay muchas quejas pero nunca se procede adecuadamente. Por eso hicimos esta manifestación que llevó a los alumnos a alzar la voz para ser escuchados por directivos y administrativos con el objetivo recibir una respuesta pronta para mejorar la educación".