Escándalo político en San Pedro Cholula: Presunta conversación comprometedora de la alcaldesa y el PRI

Un polémico audio que ha sido difundido en redes sociales revela parte de una controvertida conversación telefónica de la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angon Silva, en la cual menciona haber entregado una importante suma de dinero para negociar un acuerdo político con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), haciendo referencia también al líder estatal del mismo, Néstor Camarillo.

En la grabación filtrada, se escucha supuestamente a la voz de la alcaldesa expresando: "tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero y hasta el pin… Néstor también me dijo que pues que sí, que está complicado, que no puede hacer nada, me lo tienen que regresar sí, fueron dos millones y medio y mañana te veo".

Además, en el audio se insinúa la posibilidad de tomar acciones para generar divisiones en el proyecto político de una mujer candidata por la coalición PRI-PAN-PRD.

Este material ha generado reacciones inmediatas entre los implicados. La alcaldesa Paola Angon ha anunciado a través de su dirección de Comunicación Social que ofrecerá una rueda de prensa para abordar este tema mañana a las 09:00 horas. Por su parte, Néstor Camarillo ha respondido a través de sus redes sociales acusando a sus adversarios de recurrir a inteligencia artificial para fabricar contenido difamatorio.

Cabe señalar que recientemente el PRI estuvo en boca de todos en San Pedro Cholula tras las declaraciones del dirigente estatal sobre posibles tensiones dentro de la alianza con PRD y PAN respecto a la designación del candidato a la alcaldía. Sin embargo, hoy mismo se informó que la alcaldesa actual no buscará reelegirse.